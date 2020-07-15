РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили семь новых случаев Covid-19, за весь период пандемии число инфицированных в округе достигло 2 999, говорится в сообщении областного оперштаба.
«В Подмосковье за сутки выявлено 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2999», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 61 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 022 заболевших. Выздоровели и выписались 42 013 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19?
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии