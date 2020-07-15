РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили один новый случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 046 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
«В Люберцах выявили за сутки один случай коронавируса. Всего в округе 2 046 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 316 случаев Covid-19. В Дзержинском не выявили новых случаев Covid-19, общее число заражений в округе достигло 563.
В Подмосковье выявили 173 случая заболевания коронавирусом за сутки.
В регионе работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19?
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии