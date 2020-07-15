РИАМО - 15 июл. Свыше 660 объектов, находящихся вдоль вылетных магистралей в Московской области, были приведены в порядок с начала 2020 года, в том числе в порядок привели 76 остановок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«С начала года Госадмтехнадзор Московской области добился устранения 666 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей в 15 городских округах Подмосковья: Котельники, Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Богородский, Щелково, Лосино-Петровский, Истра, Красногорск, Реутов, Балашиха, Солнечногорск, Пушкинский, Королев, Подольск», – говорится в сообщении.

Сотрудники инспектирующего органа проводят проверку состояния придорожных земель и выясняют, как хозяйствующие субъекты соблюдают правила чистоты, порядка и благоустройства.

В порядок привели 76 остановок, ликвидировали свыше 147 незаконных информационных средств, облагородили или заменили более 34 вывесок и информационных щитов.

Кроме того, в порядок привели 220 территорий, прилегающих к объектам дорожного хозяйства в полосах отвода вылетных магистралей. Установлено 30 ограждений хозяйствующих субъектов, семь барьерных ограждений и шумозащитных экранов.

Больше всего нарушений обнаружили и устранили на вылетных дорогах, находящихся на территории городских округов Истра, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Мытищи, Дмитровский, Раменский.