РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июл. В Домодедове за сутки выявили семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксирован 1 831 случай заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 173 новых случая заболевания.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 1 022 человека. Выздоровели и выписались 42 013 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 831», - говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
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