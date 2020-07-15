РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. В городском округе Мытищи проходит электронный аукцион по продаже машино-места на подземном этаже многоэтажного жилого дома, говорится в сообщении комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Мытищи объявлен электронный аукцион по продаже имущества – нежилого помещения площадью 17,1 квадратных метра на севере города Мытищи.

«Помещение представляет собой машино-место в юго-западной части второго подземного этажа многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными объектами социального, культурного и бытового назначения. Начальная цена продажи оценивается в 295 833 рубля», - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке 19 августа 2020 года. Номер процедуры 38141. Наиболее подробную информацию о выставленных объектах недвижимости всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области.