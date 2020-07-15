РИАМО - 15 июл. В Москве за минувшие сутки выявили 628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе зарегистрировано 231 270 случаев данного заболевания, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В городе за сутки выздоровели 1844 пациента после прохождения лечения, скончались 29 пациентов. Всего за период пандемии в столице выздоровели после лечения 167 810 человек, умерли 4234 пациента.

За сутки по России зафиксировано 6422 новых случая Covid-19. Более 26,6% случаев не имели клинических проявлений инфекции. Скончались 156 пациентов с коронавирусом, выздоровели 10 424 человека.

Всего с начала эпидемии в РФ выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 523 249 пациентов, 11 770 человек умерли.

На улицах Москвы с 13 июля отменили масочный режим — носить средства индивидуальной защиты на улицах необязательно, но нужно надевать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.