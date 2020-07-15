РИАМО - 15 июл. За три месяца в рамках столичного проекта «Московские сезоны дома» прошло более 170 онлайн-событий и программ, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 9 апреля в рамках программы «Московские сезоны дома» на страничках «Сезонов» в социальных сетях было проведено более 170 событий: свыше 80 творческих и кулинарных мастер-классов, 34 видеотренировки, более 30 прямых эфиров (концертов, шоу, встреч со знаменитостями), 13 выпусков проекта литературных чтений «Москва на страницах книг», - говорится в сообщении.

Также провели шесть экскурсий и шесть конкурсов и розыгрышей подарков среди зрителей.

Концерты и шоу, которые планировали провести в Москве, из-за ситуации с коронавирусом перевели в формат онлайн. Для подписчиков проекта выступили участники фестиваля «Московская весна A Cappella», писатель Олег Рой, фокусник Ян Меньчиков, балерина Дарья Лякишева и многие другие.

Также было проведено около 50 кулинарных мастер-классов. Все желающие могли научиться готовить праздничные угощения и сезонные блюда, а также вкусные десерты.

За три месяца провели свыше 30 самых разных мастер-классов для детей и взрослых. Можно было научиться рисовать героев мультфильмов, создавать собственных персонажей, выращивать цветы, фотографировать, а еще посетить занятия по вокалу, садоводств у и так далее.

Для того, чтобы быть в форме в режиме самоизоляции, были подготовлены спортивные занятия. Всего провели 34 онлайн-тренировки. Все желающие могли повторить за инструктором несложные, но эффективные упражнения.

«В познавательном проекте «Москва на страницах книг» поучаствовали известные актеры и телеведущие Николай Фоменко, Леонид Ярмольник, Оксана Федорова, Любовь Толкалина, спортивный комментатор Виктор Гусев, знаменитые артисты озвучивания Сергей Чонишвили, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Сергей Вострецов, Ариф Рзаев и другие», - добавляется в материале.

Кроме того, все желающие смогли посмотреть онлайн-экскурсии, которые провели специалисты центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Музея современной истории России, Московского планетария и проекта «Гуляем по Москве».

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.