РИАМО - 15 июл. В Московской области выявили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число выявленных случаев инфицирования в регионе составляет 61059, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.
За сутки в регионе выздоровели 356 человек. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 013 заболевших.
«Всего в Московской области зафиксировано 61 059 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
В среду в Подмосковье вступил в силу очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В регионе открываются пляжи и аттракционы, детские лагеря и летние кинотеатры.
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15 ИЮЛЯ
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
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