РИАМО - 15 июл. В Московской области выявили 173 случая заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число выявленных случаев инфицирования в регионе составляет 61059, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выздоровели 356 человек. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 013 заболевших.

«Всего в Московской области зафиксировано 61 059 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В среду в Подмосковье вступил в силу очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В регионе открываются пляжи и аттракционы, детские лагеря и летние кинотеатры.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.