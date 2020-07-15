РИАМО - 15 июл. Еще 22 адреса добавились к списку стартовых площадок, где построят многоквартирные дома для переселения по программе реновации, всего утверждено больше 450 площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые площадки, где построят 370,7 тысячи квадратных метров жилья, расположены в девяти округах Москвы - в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном и ТиНАО.

«Строительство домов на стартовых площадках позволит расселить 74 пятиэтажки с 5,3 тысячи квартир и предоставить комфортное жилье для 13,6 тысячи москвичей», - говорится в сообщении.

Первые новоселы въехали в новые квартиры в феврале 2018 года. Сейчас ведется или уже закончено переселение жителей 138 домов в 55 новостроек. Всего сейчас переселяются 23,7 тысячи москвичей, из них в новые квартиры уже переехали 18,1 тысячи человек.

Построено 57 домов общей площадью 0,7 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 261 дома общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров.