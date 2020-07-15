РИАМО - 15 июл. В столичном метро стоимость медицинских масок уменьшилась на 5 рублей, с 20 до 15 рублей за штуку, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Носить маски в общественном транспорте обязательно. Поэтому мы стараемся сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными — теперь в кассах метро маски дешевле, чем в большинстве аптек Москвы», — говорится в сообщении.
Купить медицинскую маску пассажир может на любой станции городской подземки, всего в метро работает свыше 1 тысячи точек продаж. Приобрести медицинскую маску можно в кассах на станциях МЦД, пригородных кассах электричек ЦППК в Московском транспортном узле — открыто более 560 точек продаж.
На улицах Москвы с 13 июля отменили масочный режим — носить средства индивидуальной защиты на улицах необязательно, но нужно надевать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.
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15 ИЮЛЯ
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