РИАМО - 15 июл. В столичном метро стоимость медицинских масок уменьшилась на 5 рублей, с 20 до 15 рублей за штуку, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Носить маски в общественном транспорте обязательно. Поэтому мы стараемся сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными — теперь в кассах метро маски дешевле, чем в большинстве аптек Москвы», — говорится в сообщении.

Купить медицинскую маску пассажир может на любой станции городской подземки, всего в метро работает свыше 1 тысячи точек продаж. Приобрести медицинскую маску можно в кассах на станциях МЦД, пригородных кассах электричек ЦППК в Московском транспортном узле — открыто более 560 точек продаж.

На улицах Москвы с 13 июля отменили масочный режим — носить средства индивидуальной защиты на улицах необязательно, но нужно надевать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.