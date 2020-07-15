РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Экс-заместителя главы администрации подмосковного Красногорска признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главы администрации горокруга Красногорска. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 30 октября 2018 года генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации горокруга Красногорск через посредника взятку в размере 2,8 миллиона рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы. После получения денежных средств посредник был задержан, а в дальнейшем и заместитель главы городского округа.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и запрета в течении 5 лет занимать управленческие должности. Приговор в законную силу не вступил», - добавляется в материале.

В отношении директора агентства недвижимости, выступившего в роли посредника, уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. К настоящему времени он уже осужден к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и со штрафом в размере 1 миллиона рублей.