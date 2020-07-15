РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 июл. Соцработника Мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Анну Назину наградили за активную работу в период пандемии коронавируса, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

«От всей души поздравляю сотрудника отделения социального обслуживания на дому №3 Мытищинского ЦСО Анну Игоревну Назину! Ей вручена благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева за активную работу в период пандемии коронавирусной инфекции», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что Назина - прекрасный работник с неподдельным сочувствием, оказывавший волонтерскую помощь более чем для 50 человек, в том числе и тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах городского округа Мытищи, доставляя им продукты питания и рецептурные лекарственные препараты. К слову, она еще и многодетная мама.

«Как социальный работник, Анна Игоревна ежемесячно обслуживает 12 человек. Очень часто можно слышать слова благодарности в ее адрес. Среди них есть и участники Великой Отечественной войны, отмеченные орденами и медалями за боевые заслуги. Мои искренние поздравления Анне Игоревне с заслуженной наградой! Спасибо Вам!» - добавил глава.