РИАМО - 15 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды медикам Чеховской областной больницы, которые лечили пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Терапевтический корпус больницы в Чехове с 12 мая был перепрофилирован для борьбы с Covid-19. Здесь развернули свыше 140 коек, включая 12 реанимационных и 15 – с кислородом.

«Хочу поздравить, поблагодарить, пожелать вам самим здоровья. Большие ресурсы по программе президента мы вложили во все, что связано с защитой, лекарствами. Сегодня ситуация стабилизируется. Очень надеемся, что Covid будет уходить», - сказал Воробьев.

Около 460 сотрудников больницы помогали пациентам с заболеваниями дыхательных путей в инфекционном стационаре, из них 100 медработников трудились в специально оборудованной «красной зоне». Врачи вылечили порядка 570 пациентов, в том числе 292 – с подтвержденным коронавирусом.

После проведения дезинфекции терапевтический корпус больницы в Чехове начнет плановый прием пациентов. Медицинский персонал должен пройти карантин.

«Практически вся диагностика шла через наше отделение. У нас была большая нагрузка как на рентген-кабинеты, так и на КТ-кабинеты, потому что правильная постановка диагноза, оценка тяжести состояния в основном зависела от нашей службы. Ни минуты не было, чтобы расслабиться, отдохнуть», - отметила заведующая отделением лучевой диагностики Чеховской областной больницы Юлия Кочетова.

В пик пандемии врачи были переведены с амбулаторного приема на обслуживание вызовов на дому. Количество таких обращений от жителей в день достигало более 1,5 тысяч.

Благодарность губернатора Подмосковья объявлена коллективу Чеховской областной больницы во главе с исполняющим обязанности главного врача медучреждения Денисом Круподеровым, участковому врачу-терапевту Аслану Абдулвагабову, фельдшеру Вере Булыгиной, врачу общей практики Марии Груздевой, участковому врачу-терапевту Оксане Зиновьевой, заведующему отделением лучевой диагностики – врачу-рентгенологу Юлии Кочетовой, старшей медсестре Марии Кузнецовой, палатной медсестре Ольге Степкиной, врачу-анестезиологу-реаниматологу Холиде Халиловой.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоено заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Татьяне Маринич.

Благодарственное письмо губернатора Московской области вручили участковой медсестре Наталье Макаровской, рентгенолаборанту Ольге Ткаченко, процедурной медсестре Алене Толстых, участковой медсестре Марине Цыпиной.

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15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.