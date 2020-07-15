РИАМО - 15 июл. Всероссийское шествие «Бессмертный полк», которые было отменено в очном формате 9 мая из-за пандемии коронавируса, возможно, перенесут с 26 июля на 2 сентября, пишет газета «Ведомости».

Информацию изданию сообщили источники в мэрии Москвы, а также несколько федеральных чиновников.

«В столице подготовка к шествию пока не началась, а вероятной датой его проведения называют 2 сентября», — говорится в материале.

Массовое мероприятие решено перенести из-за угрозы распространения Covid-19, а также аномально жаркой погоды. Предполагается, что участникам шествия может стать плохо из-за духоты.

Изначально торжественное мероприятие в очном формате должно было пройти традиционно 9 мая, но пандемия коронавируса помешала его проведению. Тогда шествие перенесли на 26 июля, день ВМФ.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>