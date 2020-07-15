РИАМО – 15 июл. Специалисты ГУП «Мосводосток» возобновили капитальный ремонт водоемов, который был приостановлен из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ столицы.

Сейчас работы проводят на Удальцовских прудах и на пруде Федосьино.

«В марте там прошли все подготовительные работы, и была установлена необходимая техника, а рыбы и утки, населявшие водоемы, перемещены в соседние пруды. Сегодня все работы возобновлены, завершена очистка дна от иловых отложений, ведутся подготовительные работы по планировке дна для устройства водоупорного слоя водоемов, а также ремонта берегоукрепления», — говорится в сообщении.

После окончания строительно-монтажных работ пруды наполнят водой до необходимого уровня. Все работы планируют завершить в сентябре.

Капитальный ремонт также начали на Малом Коньковском пруду. Там упал уровень воды, так как грунтовые воды находятся слишком глубоко для естественной подпитки водоема. Пруд также заилился, а береговые крепления пришли в неудовлетворительное состояние. Во время работ дно очистят, уложат водоупорный слой, чтобы уровень воды больше не падал. В порядок приведут береговую полосу, отремонтируют контурную дорожку, высадят цветы. Работы завершат в октябре.

В Москве регулярно проводят обследования прудов. За 6 лет в столице отремонтировали 34 пруда.