РИАМО - 15 июл. Пассажиры пригородных поездов купили на станциях более 160 тысяч масок с начала мая, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.
«Приобрести средства индивидуальной защиты можно более чем на 300 станциях и у 350 кассиров-контролеров в электропоездах», - сказал собеседник агентства.
С 9 июня в Москве был отменен пропускной режим, который вводился для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В связи с увеличением пассажиропотока только с 1 июня в кассах ЦППК купили более 170 тысяч средств индивидуальной защиты, из них больше 120 тысяч масок.
Собеседник агентства уточнил, что с 14 июля стоимость масок в кассах и поездах ЦППК составляет 15 рублей.
Сейчас в общественном транспорте Подмосковья и столицы необходимо надевать защитные маски и перчатки.
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15 ИЮЛЯ
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