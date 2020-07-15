РИАМО - 15 июл. Пассажиры пригородных поездов купили на станциях более 160 тысяч масок с начала мая, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Приобрести средства индивидуальной защиты можно более чем на 300 станциях и у 350 кассиров-контролеров в электропоездах», - сказал собеседник агентства.

С 9 июня в Москве был отменен пропускной режим, который вводился для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В связи с увеличением пассажиропотока только с 1 июня в кассах ЦППК купили более 170 тысяч средств индивидуальной защиты, из них больше 120 тысяч масок.

Собеседник агентства уточнил, что с 14 июля стоимость масок в кассах и поездах ЦППК составляет 15 рублей.

Сейчас в общественном транспорте Подмосковья и столицы необходимо надевать защитные маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.