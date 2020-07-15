РИАМО - 15 июл. Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин взял под личный контроль устранение последствий урагана, который накануне обрушился на муниципалитет.
Он добавил, что в результате обрушившегося ливня залило несколько улиц в Шатуре: перекресток проспекта Ильича и Интернациональной, территорию возле дома №5 по улице Спортивной, а также перекресток проспекта Ильича и улицы Клары Цеткин.
«Дал поручение всем оперативным службам немедленно приступить к устранению последствий природного катаклизма», — отметил глава округа.
По его словам, ПТО ГХ выполняет откачку воды на подтопленных участках. Проблему отключения электроэнергии экстренно решают специалисты МОЭСК и «Мособлэнерго». Упавшие деревья убирают сотрудники комбината по благоустройству и озеленению, а региональную трассу расчищает «Мосавтодор».
Вечером 14 июля на Московский регион обрушились ливни и шквалистый ветер. В некоторых местах выпало более половины от месячной нормы осадков.
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