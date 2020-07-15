РИАМО - 15 июл. Московское областное управление ФАС России включило ООО «Топ Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку питания в академию гражданской защиты МЧС России, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок, однако фирма не представила проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку индивидуального рациона питания. Фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», — говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган внес сведения в отношении ООО «Топ Групп» в реестр недобросовестных поставщиков.