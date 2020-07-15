РИАМО - 15 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении компании «Лакон» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в антимонопольный орган поступило обращение от филиала ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» министерства обороны России о внесении сведений в отношении фирмы «Лакон» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг работ по текущему ремонту помещений.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Лакон» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Однако там отказали фирме в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.