РИАМО - 15 июл. Из-за ливней и сильного ветра в Московской области минувшей ночью упало более 50 деревьев, в результате чего был поврежден один автомобиль, среди граждан пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

На Московскую область 14 июля обрушились ливни и шквалистый ветер, прогремела гроза.

«Упало 51 дерево, поврежден один автомобиль, повреждение двух кровель в одном муниципальном образовании», - говорится в сообщении.

К утру среды все деревья убрали, электроснабжение восстановлено в 123 населенных пунктах.

Что делать, если на автомобиль упало дерево>>