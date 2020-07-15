РИАМО - 15 июл. Первый информационный экран Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) появился на автостанции «Мострансавто» в Солнечногорске, в ближайшие месяцы экраны появятся в залах ожидания еще 14 автовокзалов и автостанций, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

Экраны устанавливают в целях дальнейшего расширения уже существующей широкой сети инфоэкранов под брендом РИАМО на территории Московской области. Благодаря инфоэкранам можно узнать основные новости Подмосковья и своего города, решения губернатора Московской области, правительства Подмосковья и местной власти. На экранах транслируются также фоторепортажи, предоставляется афиша основных событий. Обновление информации происходит в режиме онлайн.

«Новый проект поможет сделать пребывание жителей и гостей Московской области на наших автовокзалах и автостанциях комфортнее и позволит им оставаться в курсе последних новостей и событий. Ежедневно от этих объектов отправляются городские, пригородные и междугородние маршруты. На фоне пандемии коронавируса пассажиропоток компании снизился, но сегодня спрос на поездки постепенно восстанавливается», — говорится в сообщении.

В дальнейшем инфоэкраны РИАМО появятся на автовокзалах и автостанциях в Клину, Подольске, Чехове, Коломне, Волоколамске и других городах.

Выбор объектов транспортной инфраструктуры из общего числа подразделений компании направлен на максимальный охват аудитории. Так, пассажиропоток автостанции в Солнечногорске в 2019 году составил более 2,2 миллиона человек.

Проект РИАМО направлен на формирование единого информационного пространства. Инфоэкраны агентства установлены в МФЦ более чем 30 городов Подмосковья. Подобные экраны предполагается разместить не только в пунктах государственной поддержки населения и транспортных узлах, но и в других общественных местах Московской области.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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