РИАМО – 15 июл. В Москве к обычному режиму работы вернулись коворкинг-центры некоммерческих организаций комитета общественных связей и молодежной политики столицы, услуги этих центров бесплатны, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

По телефону +7 (495) 657-65-42 можно получить информацию, техническую помощь при проведении мероприятий. Кроме того, по этому номеру можно записаться на консультацию, заказать услуги типографии.

«Коворкинг-центры НКО работают во всех округах города ежедневно: с понедельника по субботу — с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 17:45», — говорится в сообщении.

Для бронирования помещения для работы или проведения мероприятий нужно выбрать центр и оставить заявку на портале «Душевная Москва» не менее чем за 5 дней до начала события.

Как отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, в коворкингах есть современное оборудование, просторные залы, рабочие пространства. Использовать помещения может любая организация, даже та, в которой состоят два-три человека.

Коворкинг-центры работают бесплатно. В зданиях соблюдают санитарные меры безопасности.

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15 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.