РИАМО - 15 июл. За последние сутки в Подмосковье 356 человек вылечились от коронавируса после соответствующего лечения, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-2019.

Всего за период пандемии в Подмосковье врачи вылечили 42 013 человек.

«В Московской области еще 356 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.