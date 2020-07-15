РИАМО - 15 июл. За последние сутки в столице после коронавируса вылечились 1844 пациента после прохождения соответствующего лечения, за все время после Covid-19 выздоровели 167810 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента» - сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Все вылечившиеся могут стать донорами плазмы. Это могут сделать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие Covid-2019. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.