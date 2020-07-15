РИАМО - 15 июл. Порядка 400 человек примут участие в заключительном этапе проекта «Бизнес-уик-энд», все они уже имеют статус самозанятого или зарегистрировались как субъект МСП, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, в заключительном этапе под названием «Акселератор» примут участие только те, кто ранее уже прошел все предыдущие стадии проекта «Бизнес-уик-энд».

«Мы уже видим результаты такого подхода: 109 выпускников «Преакселератора» зарегистрировались как субъекты МСП и самозанятые», — отметил Фурсин.

В настоящее время для участия в «Акселераторе» подали заявки 123 команды от трех до пяти человек. Предприниматели проработают возможности по развитию бизнеса в таких направлениях как маркетинг, живопись, предоставление юридических услуг, 3D-моделирование, психология и других, в том числе в формате онлайн.

Сперва участники вместе с менторами проработают план действий и распределят роли, и только потом преступят к реализации проектов. После этого они смогут представить свои работы и получить различные советы по их усовершенствованию.

Отдельную встречу посветят плану по дальнейшему развитию готовых проектов на следующие полгода. Специалисты проверят успехи начинающих предпринимателей через два месяца после окончания программы «Бизнес-уик-энд». Завершение этапа «Акселератор» состоится 26 августа.