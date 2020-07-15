РИАМО - 15 июл. В 11 городских центрах «Мои документы» стартовал пилотный проект по предоставлению двух услуг Пенсионного фонда России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Речь идет о получении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, и оформлении справки об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста», — говорится в сообщении.

К сведениям о трудовой деятельности относится такая информация, как место работы, время приема и увольнения, причины расторжения трудового договора и другая информация. Кроме того, справка о предпенсионном возрасте может пригодиться для обращения в налоговую службу или, например, городской центр занятости.

Получить эти две услуги можно без привязки к адресу постоянной регистрации и государственной пошлины. Справки и выписки могут предоставить в день обращения.

Получить обе услуги можно и в онлайн-формате на сайтах pfrf.ru или gosuslugi.ru. Офисы «Мои документы», где предоставляют две услуги ПФР, работают, в частности, в районах Люблино, Митино, Богородское, Ново-Переделкино и других.

Посетителям рекомендуют надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Центры открыты каждый день с 8:00 до 20:00.