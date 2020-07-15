РИАМО - 15 июл. В 11 городских центрах «Мои документы» стартовал пилотный проект по предоставлению двух услуг Пенсионного фонда России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
К сведениям о трудовой деятельности относится такая информация, как место работы, время приема и увольнения, причины расторжения трудового договора и другая информация. Кроме того, справка о предпенсионном возрасте может пригодиться для обращения в налоговую службу или, например, городской центр занятости.
Получить эти две услуги можно без привязки к адресу постоянной регистрации и государственной пошлины. Справки и выписки могут предоставить в день обращения.
Получить обе услуги можно и в онлайн-формате на сайтах pfrf.ru или gosuslugi.ru. Офисы «Мои документы», где предоставляют две услуги ПФР, работают, в частности, в районах Люблино, Митино, Богородское, Ново-Переделкино и других.
Посетителям рекомендуют надевать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Центры открыты каждый день с 8:00 до 20:00.
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