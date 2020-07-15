РИАМО - 15 июл. На востоке, юге и юго-западе столицы до конца 2020 года выйдут на маршруты свыше 400 новых автобусов большой вместимости с «гармошкой», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в парк ГУП «Мосгортранс» поступило уже 35 новых низкопольных автобусов особо большой вместимости, к концу года количество закупленных автобусов вырастет до 440», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в новых автобусах будет удобнее совершать поездки — машины отвечают всем современным требованиям. Каждая из них вмещает порядка 140 человек. В автобусах созданы условия для маломобильных пассажиров, кроме того, работает система видеонаблюдения и устройства для зарядки гаджетов.

На сегодняшний день в Москве работает один из самых молодых автобусных парков во всей Европе. В среднем, городские автобусы ходят по маршрутам не более пяти лет. При этом, 75% автобусов парка работают на экологичных двигателях «Евро-5».

Всего наземный общественный транспорт столицы перевозит свыше 7,4 миллиона пассажиров в сутки. Трамваи, троллейбусы, электробусы и автобусы ездят по 350 километрам выделенных полос. Кроме того, в городе насчитывается 1050 маршрутов для наземного транспорта.