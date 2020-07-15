РИАМО - 15 июл. Электросетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» устранили все крупные технологические нарушения, возникшие 14 июля из-за грозы, шквалистого ветра и ливней, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Отключения электроснабжения зафиксировали в 14 муниципалитетах: Домодедове, Чехове, Зарайске, Истре, Раменском, Бронницах, Рузе, Ступине, Серпухове, Коломне, Луховицах, Пушкинском округе, Жуковском и Солнечногорске. На пике отключений около 150 населенных пунктов остались без света.

«Ситуация с отключениями находилась под постоянным контролем, в том числе ночью. Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, электросетевые компании перевели в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередачи», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В «Россети Московский регион» работали 146 бригад и 152 единицы техники, в «Мособлэнерго» — 19 бригад и 21 единица техники. Более 500 человек задействовали в устранении отключений. По данным электросетевых компаний, было обесточено 14 социально значимых объектов. В данный момент они работают в штатном режиме.

Около 15 тысяч человек могли чувствовать перебои электричества, но не всегда отсутствие, поскольку дома были запитаны по резервным линиям. Большинство отключений пришлись на ночное время, поэтому жалоб от населения поступало немного.

По состоянию на 07:00 среды все крупные технологические нарушения, возникшие из-за непогоды, устранены. Еще четыре дизельных генератора работают в Балашихе, Воскресенске, Ступине и Шатуре. Аварийные службы убирают с улиц поваленные деревья и ветки.