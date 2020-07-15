РИАМО - 15 июл. На Москву и Подмосковье накануне обрушился сильный ливень, по предварительным данным, местами за два-три часа выпало около 60% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Дожди, которые обрушились на Московский регион, оказались очень сильными. Больше всего осадков досталось Егорьевску — там 51 миллиметр осадков, причем за два-три часа. А это порядка 60% от месячной нормы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Москве за это время выпало не менее 15 миллиметров осадков, что составляет около 16% от месячной нормы.

По словам синоптика, все данные предварительные. Это означает, что ситуация с количеством выпавших осадков может существенно поменяться.