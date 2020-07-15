РИАМО - 15 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Домодедове 50-летнего мужчину, его сына и сожительницу, подозреваемых в организации проституции, они подыскивали девушек для оказания интимных услуг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По имеющейся информации, злоумышленники на одной из автодорог городского округа организовали точку, где девушки оказывали интимные услуги интимного за деньги — от 1 до 2 тысяч рублей. Подозреваемых задержали в арендованном доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ.

«На втором этаже находились три девушки. В ходе обыска полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбук и блокноты, содержащие информацию, подтверждающую организацию преступной деятельности», — отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Как выяснилось, сожительница подыскивала девушек для оказания интимных услуг, а сын доставлял их к точке, обеспечивал безопасность, а также собирал деньги за их услуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушек оштрафовали на 2 тысячи рублей.