РИАМО - 15 июл. В ресурсном центре «Содействие» будут помогать органам опеки решать вопросы по защите прав детей и несовершеннолетних жителей столицы, центр создан на базе бывшего городского научно-практического центра «Детство», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь центр будет оказывать помощь и сотрудникам столичных психоневрологических интернатов по вопросам защиты прав и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных людей», — сказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерина Бербер.

По ее словам, сотрудники центра при участии независимых экспертов будут помогать в решении наиболее сложных ситуаций, связанных с работой органов опеки и попечительства. Также будут оценивать действия органов опеки, проводить курсы по повышению квалификации. В настоящее время идет разработка нового интернет-портала, где будут проводить онлайн-консультации.

Сотрудники психоневрологических интернатов смогут обратиться в центр по вопросам защиты прав и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных людей. Кроме того, здесь окажут методическую поддержку, которая необходима, чтобы пройти супервизию.

Все направления, которые ранее действовали в центре «Детство», также сохранятся в новом центре. Здесь продолжат решать самые разные вопросы и задачи, в том числе, по обеспечению жильем выпускников столичных центров содействия семейному воспитанию.