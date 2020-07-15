РИАМО - 15 июл. Столичные ЗАГСы вернулись к обычному режиму работу, теперь они принимают посетителей лично, без предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За три месяца отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания оказали более 140 тысяч услуг. <…> Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее церемонии проводили без гостей и торжественной обстановки. Кроме того, молодоженам приходилось заранее записываться перед посещением. После отмены этих ограничений, ЗАГСы начали оказывать услуги без предварительной записи после личного обращения.

Приоритет при оказании услуг окажут тем, кто уже записался ранее или подал заявку на портале госуслуг. Посетителям советуют продолжать использоваться средствами защиты — надевать перчатки и маски.

Во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса заявления горожан оперативно принимали по специальному почтовому адресу. Всего на него поступило и было отработано свыше 2 тысяч заявлений.

Торжественные церемонии в городских ЗАГСах возобновили с 23 июня. С 26 июня москвичи вновь могут отпраздновать свадьбу на разных площадках города.