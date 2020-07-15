РИАМО - 15 июл. В подмосковном городе Котельники рядом с высоковольтной линией электропередачи от попадания молнии загорелось дерево, удар молнии не привел к нарушению электроснабжения потребителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Мощная молния поразила дерево, растущее вне границ охранной зоны высоковольтной линии электропередачи вечером 14 июля, дерево сразу вспыхнуло и загорелось.

«Несмотря на то, что возгорание произошло вблизи высоковольтной линии 110 киловольт «Юбилейная-Красково» компании «Россети Московский регион», надежная работа современной автоматики позволила избежать нарушения электроснабжения потребителей», — говорится в сообщении.

В данный момент высоковольтная линия работает в штатном режиме.