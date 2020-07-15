РИАМО - 15 июл. Правильная организация детского досуга летом поможет гармонично развиваться ребенку и раскроет его таланты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева рассказала, что с первых месяцев жизни родители должны заниматься с ребенком. И основное занятие — это игра.

«Именно через игру дети познают мир, развивают речь, понимают роли и учатся быть в социуме. Через игру мы вводим в его жизнь правила отношений, ответственность, уважение к себе, преодоление страхов и неудач. Ошибочно думать, что отдав ребенка в сад или частную дошкольную группу, «на выходе» мы получим умного первоклассника. Более вероятен негативный результат: ребенок не получит никакой радости от занятий, зажмется и разуверится в своих силах», — сказала врач.

Также она не советует сравнивать своего ребенка с другими. По ее словам, до 7-8 лет дети развиваются очень неравномерно. А приводя соседнего мальчика в пример, можно сформировать у своего ребенка комплекс неполноценности. Нередко родители заставляют малыша учить песни и стихи, чтобы при первой возможности показать окружающим свои таланты. В итоге столь сомнительное развитие отбивает у ребенка всякое желание учиться самостоятельно.

«Очень важно дать ребенку возможность пробовать, искать, находить и смело бросать, то что не понравилось. Наша родительская задача — открывать увлекательный мир возможностей, постоянно подогревать интерес к жизни, наполнять ее радостью и открытиями. Лето — прекрасное время для активных игр, закаливания и физического развития ребенка. Не заставляйте ребенка сутками сидеть на занятиях», — посоветовала Одинаева.

Она подчеркнула, что все должно быть гармонично и увлекательно. Спорт и активные игры на свежем воздухе — отличная возможность выработать волю и целеустремленность, которые так нужны для занятий в школе.

Специалист отметила, что лучше всего вместе с ребенком составить не расписание, а план дня, в котором будет и спорт, и игры, и фильмы, и чтение. Важно, чтобы родитель и ребенок вместе проходили все намеченные пункты этого плана: вместе сделали зарядку, погуляли в парке, вылепили фигурки из пластилина, поиграли в лото, посмотрели мультфильмы, почитали и обсудили книгу.