РИАМО - 15 июл. Крупный пожар произошел поздно вечером 14 июля на складе площадью 4,5 тысячи квадратных метров в городском округе Долгопрудный в микрорайоне Хлебниково на Новом шоссе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади.

«В 00:10 15 июля пожар был локализован, в 1:56 ликвидирован», — говорится в сообщении.

К тушению привлекались 28 единиц техники и 84 человека, в том числе от МЧС — 15 единиц техники и 49 человек.