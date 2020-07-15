РИАМО - 15 июл. Для представителей туристической индустрии появилась интерактивная карта, с помощью которой можно исследовать достопримечательности города, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

«На портале собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы — исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Благодаря карте туроператоры города смогут подготовить новые маршруты по столице и показать не только центральные районы Москвы.

На карте собраны все интересные места города — от канатной дороги на Воробьевых горах до тематического парка «Остров мечты».

Маршруты по центру столицы можно дополнить необычными местами: креативными пространствами, арт-кластерами, популярными фуд-моллами и городскими рынками.

Также на карте можно подобрать места, где получаются лучшие фотографии или где можно отдохнуть с семьей.

Обо всех локациях на карте собрана необходимая информация. Стать участником проекта могут представители туриндустрии столицы и других регионов РФ.