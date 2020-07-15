РИАМО – 15 июл. В период пандемии коронавируса количество желающих бросить курить увеличилось, но для лечения никотиновой зависимости необходим комплексный подход, при этом нужно обязательно консультироваться со специалистами, так как в некоторых случаях резкий отказ от курения может ухудшить состояние человека, сообщили РИАМО врачи-наркологи.
«Во-первых, бросать курить надо сразу, никаких «постепенно». Во-вторых, нужен комплексный подход. Например, обратиться в центр, где человеку окажут профильную помощь, предложат специальную терапию, включающую медикаментозную терапию при необходимости», - сказала врач-нарколог Любовь Шишенкова.
Она отметила, что человек в силах и сам бросить курить. Все зависит от его силы воли и желания.
Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев считает, что при решении отказаться от пагубной привычки необходимо учитывать стаж курильщика.
«Важно понимать, что никотиновая зависимость - такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой – около 9%. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо – неправильно. Поэтому наиболее эффективное средство для избавления от никотиновой зависимости – это сочетание медикаментозных методов и психотерапии», - рассказал Лазарев.
Специалист отметил, что использование препаратов, назначенных врачом, помогает облегчить синдром отмены.
«При резком отказе у человека возникает абстинентный синдром. Появляются раздражительность, даже бессонница в некоторых случаях. И в случае долгого пребывания в состоянии дискомфорта человек может сорваться. Поэтому на первых этапах специалисты прописывают медикаменты, которые в большинстве случаев помогают безболезненно пережить синдром отмены», - добавил Лазарев.
Врач-нарколог подчеркнул, что в отдельных случаях резкий отказ от курения может ухудшить состояние человека, поэтому он рекомендует в любом случае проконсультироваться со специалистом.
Одним из эффективных методов борьбы с курением считается психотерапия. Побудить человека на отказ от пагубной привычки может мотивационное интервью.
«Есть такая методика – мотивационное интервью: вы садитесь с человеком и составляете таблицу аргументов за и против курения. Обычно минусы перевешивают плюсы, демонстрируя наглядно пациенту то, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы», - добавил Лазарев.
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Пробовал никотиносодержащие таблетки и пластыри, но опять втягивался
Перестаньте себя обманывать
Курильщиком вы себя не считаете, вы ведь «просто балуетесь». Одна-две сигаретки по случаю – не в счет! Не обманывайте себя, медики давно доказали, что даже одна сигарета в день наносит вред здоровью. Не думайте, что кальяны и электронные сигареты абсолютно безвредны, их безопасность пока не доказана. Решив попрощаться с сигаретами, выберите день X – неважно, понедельник это или пятница, день рождения или Новый год. Подумайте, что именно держит вас среди курильщиков, ведь душой вы наверняка на «светлой» стороне, и скорее всего, вас грызла совесть за то, что ваши дети или близкие становятся пассивными курильщиками. Если вы точно не хотите делать еще один шаг в сторону того, чтобы стать уже настоящим курильщиков, тогда пора бросать. Если возникнуть позывы – попытайтесь перебороть их пробежкой на свежем воздухе, полезной едой, приятным хобби или продуктивной работой.
Такому заядлому курильщику помогут только радикальные методы и собственное твердое решение. Родные замучались покупать вам мотивирующую литературу типа Аллена Карра, всевозможные никотиновые жвачки и пластыри. Пластырь вы наклеили, книжку пролистали и снова потянулись за сигаретой. Пока они всерьез не задумались о том, чтобы излечить вас гипнозом или заговорами, попробуйте делать первые шаги самостоятельно. Начните вести «дневник курильщика» и записывайте, сколько сигарет вы выкурили за день. Потихоньку сокращайте количество сигарет, ломайте сигарету и курите половину. Поставьте на телефон приложение для бросающих курить и следуйте плану. Если все эти методы окажутся неэффективными, обратитесь к специалисту, который составит вам персональный план отказа от курения.
Чтобы не расстраивать близких, вы не раз пытались бросить курить. Никотиносодержащие таблетки и пластыри, электронные сигареты, жевательный табак и самокрутки – каких только методов вы не пробовали. Скорее всего, ваша зависимость не физическая, а психологическая – вы просто получаете удовольствие от процесса. А какие дружеские посиделки без перекуров? Если вы решили, что пора бросать курить, сообщите об этом друзьям и коллегам. Уберите подальше все «напоминалки», вплоть до любимой пепельницы и зажигалки. Найдите все заначки и избавьтесь от них! В самый сложный период (первые три недели отказа от курения) не ходите на тусовки с алкоголем и перекуры на работе. Проведите пару вечеров дома и почитайте бестселлер Аллена Карра «Легкий способ бросить курить», ведь эта незамысловатая книжка помогла бросить курить уже миллионам людей. Когда тяжелый период пройдет, вы поймете смысл любимого выражения Карра о том, что, в сущности, тут и бросать-то было нечего!
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