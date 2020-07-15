РИАМО – 15 июл. В период пандемии коронавируса количество желающих бросить курить увеличилось, но для лечения никотиновой зависимости необходим комплексный подход, при этом нужно обязательно консультироваться со специалистами, так как в некоторых случаях резкий отказ от курения может ухудшить состояние человека, сообщили РИАМО врачи-наркологи.

«Во-первых, бросать курить надо сразу, никаких «постепенно». Во-вторых, нужен комплексный подход. Например, обратиться в центр, где человеку окажут профильную помощь, предложат специальную терапию, включающую медикаментозную терапию при необходимости», - сказала врач-нарколог Любовь Шишенкова.

Она отметила, что человек в силах и сам бросить курить. Все зависит от его силы воли и желания.

Врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев считает, что при решении отказаться от пагубной привычки необходимо учитывать стаж курильщика.

«Важно понимать, что никотиновая зависимость - такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой – около 9%. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо – неправильно. Поэтому наиболее эффективное средство для избавления от никотиновой зависимости – это сочетание медикаментозных методов и психотерапии», - рассказал Лазарев.

Специалист отметил, что использование препаратов, назначенных врачом, помогает облегчить синдром отмены.

«При резком отказе у человека возникает абстинентный синдром. Появляются раздражительность, даже бессонница в некоторых случаях. И в случае долгого пребывания в состоянии дискомфорта человек может сорваться. Поэтому на первых этапах специалисты прописывают медикаменты, которые в большинстве случаев помогают безболезненно пережить синдром отмены», - добавил Лазарев.

Врач-нарколог подчеркнул, что в отдельных случаях резкий отказ от курения может ухудшить состояние человека, поэтому он рекомендует в любом случае проконсультироваться со специалистом.

Одним из эффективных методов борьбы с курением считается психотерапия. Побудить человека на отказ от пагубной привычки может мотивационное интервью.

«Есть такая методика – мотивационное интервью: вы садитесь с человеком и составляете таблицу аргументов за и против курения. Обычно минусы перевешивают плюсы, демонстрируя наглядно пациенту то, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы», - добавил Лазарев.