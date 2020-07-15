РИАМО - 15 июл. За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-2019.
Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.
В случае проявления симптомов нужно вызвать врача на дом.
Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, магазинах и кафе.
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Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
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