РИАМО - 15 июл. За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-2019.

Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.

В случае проявления симптомов нужно вызвать врача на дом.

Ношение масок остается обязательным в общественном транспорте, магазинах и кафе.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.