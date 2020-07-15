РИАМО - 15 июл. Жителей Москвы и Подмосковья в среду ожидает облачная погода, местами пройдут дожди, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве температура воздуха будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла, а в Подмосковье — от плюс 17 до 22 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы от 12 до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет примерно 80%.