РИАМО – 14 июл. Специалист в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Н.Э. Баумана Виталий Вехов отметил, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно завести несколько банковских карт и не оплачивать покупки зарплатной картой, сообщает Nation News.

Ранее Центробанк сообщил, что злоумышленники начали использовать безадресную рекламу, чтобы заманить потенциальные жертвы.

«Чтобы не попадаться, надо внимательно выслушать, и в письменном виде они сейчас выдаются, рекомендации банка, где вы карточку получаете. Пенсионную, социальную — любую. Там написано четко — не сохранять данные, когда вы заходите в персональный кабинет своего банка, не ставить галочку», — сказал Вехов.

Он отметил, что следует завести несколько банковских карт, чтобы у мошенников не было доступа к крупным суммам.

«Первая карта – основная, куда зарплата или бонусы приходят, ее координаты, ее банковский счет не должен участвовать ни в покупке билетов, ни в оплате сотовых телефонов, которые используются для авторизации открытия счета по этой карте. Вторая карта – то, что вы на месяц или сезон планируете потратить, плюс 10%», — добавил Вехов.

Он уточнил, что третья карта нужна для ежедневных платежей.