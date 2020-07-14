РИАМО - 14 июл. Четыре проекта будут участвовать от Подмосковья во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Речь идет о проектах: «Руза заповедная» администрации Рузского округа, «Звенигородский вектор» Одинцовского округа, «Экосистема «Гжельский ярус» Раменского окурга и «Журавлиный край» Талдомского округа.

«Выбраны наиболее проработанные проекты, которые реально могут заинтересовать туристов. Особенно привлекателен проект «Руза заповедная», который подразумевает создание 7 туристических зон со строительством инфраструктуры, объединяющей объекты показа, аттрактивные природные ландшафты, места размещения и питания отдыхающих и туристов. Однако и другие проекты по-своему привлекательны и достойны представлять Подмосковье на конкурсе», - сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Для участия в конкурсе было подано 115 заявок из 68 субъектов России. С начала конкурса на сайте зарегистрировано 219 проектов, в состав которых вошли 1 075 участников из 81 региона России. Суммарно задействовано 523 особо-охраняемых природных территорий, а общая площадь территорий в рамках проектов превысила 112 миллионов гектаров.

Проект «Руза заповедная» предполагает создание, в том числе объектов «Юртовый глэм-кемпинг», «Хаски-деревня «Рузская Аляска», отелей и санаториев.

Проект «Экосистема «Гжельский ярус» подразумевает организацию туристической инфраструктуры, ориентированной на памятник природы областного значения «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы».

Проект «Журавлиный край» ориентирован на дальнейшее развитие туристическо-рекреационного потенциала талдомских ООПТ и, в первую очередь, заказника «Журавлиная родина» и проектируемого природного парка «Журавлиный край» - уникального природного комплекса, который входит в резервный список Водно-болотных угодий международного значения и является ключевой орнитологической территорией России.

Проект «Звенигородский вектор» подразумевает организацию экотроп и велодорожек от Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря вниз по течению Москвы-реки, с объединением ценных природных систем, памятников истории и архитектуры в единый туристический маршрут. Вдоль маршрута планируется создание объектов туристической инфраструктуры.