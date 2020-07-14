РИАМО - 14 июл. На конкурс добрых инициатив — премию губернатора Московской области «Мы рядом» — от городского округа Воскресенск поступило 39 заявок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«До 28 июля продлится общественное голосование в системе регистрации и определение номинантов ежегодной премии. Номинантами становятся 1 тысяча участников, набравшие наибольшее количество голосов в общественном голосовании на данном этапе конкурса», - говорится в сообщении.

Прием заявок закончился во вторник. Следующий этап продлится до 28 августа. В это время члены жюри определят лауреатов ежегодной премии из числа номинантов. В состав жюри входят известные режиссеры, спортсмены, врачи, менеджеры, общественные деятели, деятели культуры и искусства. Дата церемонии награждения будет определена позже.

От Воскресенска 19 проектов заявилось в номинации «Культура и образование, еще 16 – в номинации «Волонтерство и благотворительность». Также по две заявки есть в номинациях «Медицина и здравоохранение» и «Социально ориентированный бизнес».

Проголосовать за понравившийся проект можно после регистрации на сайте премии: премия-мырядом.рф.

Лауреаты премии «Мы рядом» в этом году получат 1 миллион рублей. Награда вручается самым неравнодушным и активным жителям Подмосковья, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, преодолевшим трудные жизненные ситуации и внесшим вклад в развитие столичного региона.

Планируется, что в этом году отметят 180 различных инициатив. Подать заявку на премию может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области.