РИАМО - 14 июл. Пляж, пирс-амфитеатр, новые общественные центры и комфортная зона для занятий спортом и семейного отдыха могут появиться на территории прибрежной зоны Химкинского водохранилища, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Обустраивать берег водохранилища будут согласно схеме развития публичного пространства вдоль Москвы-реки и прилегающих к ней территорий. Она была подготовлена ГАУ «НИиПИ Градостроительного планирования города Москвы». Градостроительная ситуация была изучена, после чего были разработаны конкретные предложения, которые позволят построить набережные около Химкинского водохранилища, на Щукинском полуострове, вблизи Живописной улицы, а также в районе Сабурово.

«Сейчас общественные пространства на этих участках либо недостаточно развиты, либо находятся в запущенном состоянии, либо вовсе отсутствуют», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что у упомянутых выше территорий имеется большой потенциал. Набережная у Химкинского водохранилища может стать комфортным местом отдыха у воды и мощным спортивным ядром для жителей близлежащих микрорайонов.

Авторы проекта хотят создать комфортную и безопасную рекреационную зону, которая была бы привлекательной для всех групп населения, а также для жителей районов Северное и Южное Тушино.

Природный ландшафт набережной в процессе ее благоустройства удастся сохранить, считает глава ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова. Территорию поделят на несколько функциональных зон, в числе которых будут спортивная, пляжная, гостиничная и входная.

На побережье Химкинского водохранилища организуют общественные центры. Первый будет включать в себя пункт велопроката, велопарковки, комнаты матери и ребенка, сцены с небольшой площадкой, лужайки, а также пирс-амфитеатр, который откроет вид на реку и Северный речной вокзал. Второй центр будет содержать в себе публичное пространство у пирса «Буран», смотровую площадку, велопарковку и навигационный стенд с точкой доступа Wi-Fi.