РИАМО - 14 июл. Электроснабжение в подмосковных Котельниках не прекращалось из-за удара молнии в дерево, которое стояло вблизи высоковольтной линии электропередачи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании «Россети Московский регион».

В районе 8 часов вечера при прохождении грозового фронта мощная молния поразила дерево, растущее вне границ охранной зоны высоковольтной линии (ВЛ) электропередачи в подмосковных Котельниках. Дерево полыхнуло, начался пожар.

«Несмотря на то, что возгорание произошло вблизи ВЛ 110 кВ «Юбилейная-Красково» компании «Россети Московский регион», надежная работа современной автоматики позволила избежать нарушения электроснабжения потребителей. В данный момент высоковольтная линия работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.