РИАМО - 14 июл. На социальной ярмарке «Ценопад» в Электростали продали 1,9 тысячи килограммов овощей, фруктов и ягод – абрикосов, вишни, черешни, клубники, помидоров, картофеля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарка проходила с 6 по 12 июля. Многие позиции плодоовощной продукции можно было приобрести по «ценопадной» цене.

«Акция «Ценопадный продукт» является постоянной на всех социальных ярмарках «Ценопад». Суть акции заключается в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой, скидка на данный товар может достигать 70%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На ярмарке было организовано 40 торговых мест, где свою продукцию представили производители и фермеры из Московской области и соседних регионов.