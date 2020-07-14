РИАМО - 14 июл. Благодаря вмешательству Минэкологии Подмосковья остановлено загрязнение водных объектов на территории Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

После проверки сотрудниками эконадзора назначены административные наказания в отношении ООО «Трансстроймеханизация» за загрязнение притока реки Сетуни на территории Одинцовского городского округа. Организация занимается постройкой зданий для штаба строительства и реконструкции трассы М-1 «Беларусь».

«Для этого компания арендовала земельный участок у АО «Племхоз «Наро-Осановский» и в числе прочих объектов возвела очистные сооружения со сбросом стоков в ручей, впадающий в Сетунь», — говорится в сообщении.

Разрешение на использование водного объекта оформлено не было, а сбрасываемые в водоем сточные воды были очищены не так, как требуется. Проверка в лаборатории выявила превышение предельно допустимых концентраций соединений азота, фосфора, нефтепродуктов, железа и других загрязняющих веществ.

В итоге организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей и выдали предписание на устранение нарушений Водного кодекса РФ. Требования Минэкологии Подмосковья компанией было выполнено.