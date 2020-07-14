РИАМО - 14 июл. Компания «Антихилл» благодаря принятым следствием мерам погасила перед сотрудником задолженность по заработной плате, сообщила во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что из корыстной заинтересованности, директор компании, с июля по сентябрь 2019 года, полностью не выплатил одному из сотрудников заработную плату.

«В результате указанных действий у ООО «Антхилл» образовалась задолженность по заработной плате свыше двух месяцев, которая составляет не менее 150,8 тысячи рублей», - сказала Иванова.

В результате спланированной работы следователей по восстановлению нарушенных трудовых прав, руководством данной организации были приняты меры к полному погашению долга перед сотрудником.