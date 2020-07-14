РИАМО - 14 июл. В Подмосковье органами экологического надзора завершена проверка по факту резонансного нарушения на территории Рузского городского округа, водитель ассенизационной машины слил в канализацию жидкость ярко-красного цвета, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Работники администрации Рузского округа и правоохранители задержали несколько дней назад водителя ассенизационной машины, который слил в поселке Тучково в ливневую канализацию пенящую жидкость ярко-красного цвета. Позднее она попала на рельеф местности.

«Предположительно, жидкие отходы содержали моющие вещества. Автомобиль был задержан. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, который составил почти 2,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Итоги проверки по факту нарушения направили в ОМВД РФ по Рузскому городскому округу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее за похожее нарушение был задержан водитель машины с автоцистерной. Он незаконно сбрасывал в Москве и в Одинцовском городском округе жидкие отходы. Авто нарушителя отследили, использовав беспилотник.