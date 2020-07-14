РИАМО - 14 июл. С 15 июля откроются стационарные организации отдыха детей и их оздоровления с продолжительностью смены 21 день, в первую смену в них отдохнут 550 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В этом году отдых организованных групп детей в проходит в организациях отдыха, расположенных в регионе их проживания.

«В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Подмосковья подано 115 заявок. Всего в первую смену в Подмосковье заработает 15 организаций отдыха и оздоровления детей, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора, из 59 детских лагерей, вошедших в Реестр. Также к открытию готовятся и наши подведомственные лагеря «Звонкие голоса», «Осташево», «Имени 28 Панфиловцев»», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Работу лагерей с дневным пребыванием (школы в каникулы) планируют начать ориентировочно с 25 июля. Таким образом, с учетом эпидемиологической ситуации сможет отдохнуть 9,2% (63 тысячи) детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них 4,4% (3800) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Министерством социального развития Московской области разработан стандарт работы детских оздоровительных лагерей для недопущения распространения COVID-2019, он включает в себя такие требования: к уборке и дезинфекции, приему и допуску к работе сотрудников, процедуре заезда и пребывания детей. А также к организации процесса питания, к медицинскому обеспечению, наполняемость лагеря должна составлять не более 50% от проектной мощности и укомплектованность бактерицидными облучателями и дозаторами с антисептиками

В Подмосковье проживает около 700 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них около 90 тысяч находится в трудной жизненной ситуации.