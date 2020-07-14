РИАМО - 14 июл. Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам компании «РусСтрой», чей долг перед работниками составил более 1,5 миллиона рублей, сообщила во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что с января 2019 года по июль 2020 года руководство компании нарушило требования Конституции России и трудового законодательства, полностью не выплатило заработную плату работникам.

«При этом финансовая возможность на то имелась. Сумма задолженности перед сотрудниками организации составила более 1,5 миллиона рублей», - подчеркнула Иванова.

В рамках предварительного следствия будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности перед сотрудниками. Расследование по уголовному делу продолжается.